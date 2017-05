Lions sign 8 draft picks and 14 unrestricted Free Agents

Allen Park, Mich. - The Detroit Lions announced today that they have signed eight 2017 NFL Draft picks and 14 undrafted rookie free agents to the team’s roster. Contract terms were not disclosed.



2017 LIONS DRAFT PICKS



Name Pos Ht Wt College Hometown Agnew, Jamal CB 5-10 185 San Diego San Diego, Calif. Davis, Jarrad LB 6-1 238 Florida Kingsland, Ga. Kaaya, Brad QB 6-4 215 Miami (Fla.) Los Angeles, Calif. Ledbetter, Jeremiah DT 6-3 280 Arkansas Orlando, Fla. O’Connor, Pat DE 6-4 270 Eastern Michigan Chicago, Ill. Reeves-Maybin, Jalen LB 6-0 230 Tennessee Clarksville, Tenn. Roberts, Michael TE 6-5 270 Toledo Cleveland, Ohio Tabor, Teez CB 6-0 201 Florida Washington, D.C.

2017 LIONS UNDRAFTED ROOKIE FREE AGENTS



Name Pos Ht Wt College Hometown Brandon Barnes TE 6-5 255 Alabama State Phenix City, Ala. Alex Barrett DE 6-3 255 San Diego State Mesa, Ariz. Dontez Ford WR 6-2 210 Pittsburgh McKees Rocks, Pa. Tion Green RB 6-0 230 Cincinnati Sanford, Fla. Nick James DT 6-4 330 Mississippi State Long Beach, Miss. Leo Koloamatangi OL 6-5 310 Hawaii East Palo Alto, Calif. Des Lawrence CB 6-1 185 North Carolina Charlotte, N.C. Storm Norton T 6-8 306 Toledo Toledo, Ohio Michael Rector WR 6-1 190 Stanford Gig Harbor, Wash. Maurice Swain DT 6-5 314 Auburn West Point, Ga. Noel Thomas WR 6-1 202 Connecticut Norwalk, Conn. Josh Thornton CB 5-11 185 Southern Utah West Palm, Fla. Robert Tonyan TE 6-5 200 Indiana State McHenry, Ill. Jeremiah Valoaga DE 6-6 255 UNLV Oxnard, Calif.

