Ludka Wins First SDGA Tittle

Nick Ludka outduels both Dustin Pumford and Brandon Kuhn for his first SDGA championship,. Steve Yockey wins senior division.

Year Course Division LName FName Club Day1 Day2 Day 3 Total Finish

2017 SCC O Ludka Nick SCC 0 71 71 142 1

2017 SCC O Kuhn Brandon S 0 75 70 145 2

2017 SCC O Pumford Dustin SVP 0 72 73 145 2

2017 SCC O Yockey Steve SCC 0 69 76 145 2

2017 SCC O Haswell Adam S 0 76 72 148 5

2017 SCC O Hughes Danny AM 0 76 72 148 5

2017 SCC O Bellinger Justin SCC 0 74 75 149 7

2017 SCC O Essex Todd S 0 73 77 150 8

2017 SCC O Eccleton Bruce PV 0 76 76 152 9

2017 SCC O Franz Terry AM 0 76 77 153 10

2017 SCC O Jacobs Adam S 0 78 75 153 10

2017 SCC O Dehne Eric SCC 0 75 79 154 12

2017 SCC O Hughes Parry SCC 0 79 75 154 12

2017 SCC O Hereza John SCC 0 77 79 156 14

2017 SCC O Meyer Ed U 0 78 78 156 14

2017 SCC O Workman Chad S 0 77 80 157 16

2017 SCC O Brown Brandon U 0 79 80 159 17

2017 SCC O Hrywnak, JGary U 0 77 82 159 17

2017 SCC O Watz Brian U 0 78 81 159 17

2017 SCC O Sich Cam S 0 82 78 160 20

2017 SCC O Ferchau Wesley S 0 81 80 161 21

2017 SCC O Jimenez Eric FE 0 81 80 161 21

2017 SCC O Turner Zach U 0 79 82 161 21

2017 SCC O Bethune Andy SCC 0 82 80 162 24

2017 SCC O Schneider Brandon BV 0 82 80 162 24

2017 SCC O Faerber Dave SCC 0 79 84 163 26

2017 SCC O Koch Hunter SV 0 86 77 163 26

2017 SCC O Stertz Bill SCC 0 80 83 163 26

2017 SCC O McKenzie Franklin F 0 82 82 164 29

2017 SCC O Spence Herb SCC 0 82 82 164 29

2017 SCC O Shkreli John KO 0 78 87 165 31

2017 SCC O Barber James SVP 0 82 84 166 32

2017 SCC O Dijak Matthew AM 0 84 83 167 33

2017 SCC O Adler Jeff AM 0 84 84 168 34

2017 SCC O Lutenski Steve S 0 82 86 168 34

2017 SCC O Cannon Daniel U 0 91 78 169 36

2017 SCC O Mulcahy Gary SV 0 84 85 169 36

2017 SCC O WetherbeeRon S 0 86 83 169 36

2017 SCC O Trumble Gary KO 0 85 85 170 39

2017 SCC O Waslusky Jeff VV 0 90 81 171 40

2017 SCC O Bellinger Gary U 0 82 90 172 41

2017 SCC O Cole Ronald U 0 89 83 172 41

2017 SCC O Lelo Jonathan S 0 84 89 173 43

2017 SCC O Conlee Patrick U 0 91 83 174 44

2017 SCC O Greenia Thomas SV 0 85 90 175 45

2017 SCC O Wendling Caleb GA 0 87 88 175 45

2017 SCC O Johnson Rick U 0 91 86 177 47

2017 SCC O O'Neil Nathan AM 0 86 91 177 47

2017 SCC O Anderson Bob U 0 92 86 178 49

2017 SCC O Skvarla Bill C 0 94 85 179 50

2017 SCC O Dankert Justin SCC 0 92 88 180 51

2017 SCC O Geisenhav Garrett S 0 89 92 181 52

2017 SCC O McDonnel Kevin C 0 91 92 183 53

2017 SCC O Ballard Brian U 0 95 91 186 54

2017 SCC O Ellis Steven S 0 92 96 188 55

2017 SCC O Wright Jonah U 0 96 94 190 56

2017 SCC O Colpean Casey U 0 104 88 192 57

Copyright Saginaw District Golf Association 2017. All rights reserved.