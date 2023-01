A look at observed snow totals as of 10am across Mid-Michigan

SAGINAW, Mich. (WNEM) - Snow has been moving out of Mid-Michigan this morning after leaving behind some hefty accumulations for much of the heart of Mid-Michigan, including reports over 7″. So far, these amounts have aligned very well with our forecast!

Here is a look at some of our highest reports as of 10am:

TV5 | Sunday Snowfall Reports (WNEM)

Below is a full list of Michigan snow reports from the National Weather Service:

...SNOWFALL REPORTS...

Location Amount Time/Date Lat/Lon

...Michigan...

...Allegan County...

Otsego 0.9 WNW 2.1 in 0600 AM 01/29 42.46N/85.71W

Plainwell 0.5 WSW 1.4 in 0700 AM 01/29 42.44N/85.65W

...Barry County...

Hastings 3.7 in 0700 AM 01/29 42.65N/85.30W

Plainwell 5.4 E 1.5 in 0800 AM 01/29 42.45N/85.54W

...Clare County...

Harrison 5.2 ESE 5.4 in 0725 AM 01/29 43.99N/84.70W

...Clinton County...

Saint Johns 4.7 in 0840 AM 01/29 43.02N/84.55W

Laingsburg 2.1 NW 4.0 in 0800 AM 01/29 42.91N/84.38W

2 NE Bath 3.5 in 0946 AM 01/29 42.84N/84.42W

Haslett 1.2 N 2.5 in 0700 AM 01/29 42.77N/84.40W

...Eaton County...

Lansing 4.7 NW 3.0 in 0700 AM 01/29 42.75N/84.62W

...Gratiot County...

Alma 0.3 NW 6.0 in 0700 AM 01/29 43.38N/84.66W

...Ingham County...

Okemos 2.6 in 0900 AM 01/29 42.71N/84.41W

Lansing 1.0 ENE 2.0 in 0800 AM 01/29 42.71N/84.53W

Okemos 0.6 ESE 1.8 in 0700 AM 01/29 42.71N/84.40W

...Ionia County...

Lake Odessa 7.5 in 0802 AM 01/29 42.78N/85.14W

Saranac 2.6 NE 5.7 in 0630 AM 01/29 42.96N/85.17W

Ionia 3 W 5.4 in 0700 AM 01/29 42.98N/85.12W

2 NE Clarksville 2.5 in 0804 PM 01/28 42.86N/85.21W

3 S Portland 2.5 in 0807 PM 01/28 42.83N/84.90W

...Isabella County...

4 SSE Shepherd 7.9 in 0700 AM 01/29 43.47N/84.67W

Mount Pleasant 6.0 in 0801 AM 01/29 43.60N/84.78W

5 SSE Delwin 5.0 in 0700 AM 01/29 43.63N/84.65W

Mount Pleasant 1.4 S 4.2 in 0700 AM 01/29 43.58N/84.77W

...Jackson County...

Hanover 3.8 W 0.2 in 0735 AM 01/29 42.11N/84.63W

...Kent County...

3 SW Comstock Park 8.8 in 0609 AM 01/29 43.02N/85.71W

3 E Marne 8.6 in 0827 AM 01/29 43.03N/85.76W

Grand Rapids 2.9 NW 8.5 in 0700 AM 01/29 42.99N/85.69W

Belmont 1.0 WNW 8.2 in 0700 AM 01/29 43.08N/85.63W

Belmont 8.0 in 0330 AM 01/29 43.08N/85.61W

Walker 8.0 in 0929 AM 01/29 42.99N/85.75W

Grandville 7.6 in 0700 AM 01/29 42.90N/85.76W

Grandville 1.3 WSW 7.6 in 0800 AM 01/29 42.90N/85.78W

2 SSW Comstock Park 7.5 in 0554 AM 01/29 43.01N/85.69W

1 W Grattan 7.5 in 0720 AM 01/29 43.08N/85.40W

1 W Belmont 7.5 in 0845 AM 01/29 43.08N/85.64W

2 NNE Cutlerville 7.3 in 0807 AM 01/29 42.87N/85.65W

East Grand Rapids 0.7 SSW 7.2 in 0700 AM 01/29 42.94N/85.61W

East Grand Rapids 7.2 in 0700 AM 01/29 42.94N/85.61W

1 W East Grand Rapids 7.2 in 0708 AM 01/29 42.95N/85.62W

2 WNW Lowell 7.2 in 0800 AM 01/29 42.94N/85.38W

Ada 1.8 W 7.0 in 0830 AM 01/29 42.95N/85.53W

Wyoming 7.0 in 0938 AM 01/29 42.89N/85.70W

Grand Rapids 2.5 ENE 6.8 in 0700 AM 01/29 42.97N/85.61W

3 W Cannonsburg 6.6 in 0840 AM 01/29 43.05N/85.52W

Lowell 5.5 N 6.0 in 0700 AM 01/29 43.01N/85.35W

1 ESE Ada 6.0 in 0721 AM 01/29 42.95N/85.48W

Ada 0.7 SE 5.9 in 0700 AM 01/29 42.95N/85.48W

Caledonia 4.4 WNW 5.5 in 0730 AM 01/29 42.83N/85.59W

Cutlerville 5.0 in 0928 AM 01/29 42.85N/85.66W

...Mason County...

Ludington 6 NNW 2.0 in 0815 AM 01/29 44.03N/86.50W

...Mecosta County...

4 NE Lakeview 9.3 in 0725 AM 01/29 43.49N/85.23W

Big Rapids 3.1 SE 5.0 in 0700 AM 01/29 43.68N/85.44W

...Montcalm County...

2 W Greenville 11.5 in 0852 AM 01/29 43.18N/85.29W

Sheridan 6.5 in 0930 AM 01/29 43.21N/85.07W

Fenwick 3.3 E 5.9 in 0700 AM 01/29 43.15N/85.01W

1 E Lakeview 5.5 in 0723 AM 01/29 43.44N/85.25W

...Muskegon County...

3 WNW Dalton 8.0 in 0900 AM 01/29 43.33N/86.32W

2 SSW Roosevelt Park 4.5 in 1031 PM 01/28 43.17N/86.29W

...Newaygo County...

1.2 N Brunswick 5.0 in 0730 AM 01/29 43.45N/86.03W

White Cloud 7.5 ENE 4.2 in 0700 AM 01/29 43.61N/85.64W

...Oceana County...

Hart 3 WSW 4.7 in 0700 AM 01/29 43.67N/86.42W

Hart 4.7 in 0700 AM 01/29 43.70N/86.37W

...Ottawa County...

Spring Lake 10.0 in 0841 AM 01/29 43.07N/86.19W

Walker 5.1 W 8.2 in 0700 AM 01/29 42.99N/85.85W

Holland 4.3 NNW 7.5 in 0700 AM 01/29 42.82N/86.15W

5 SE Grand Haven 7.5 in 0728 AM 01/29 43.00N/86.17W

1 WNW Spring Lake 7.0 in 0935 AM 01/29 43.08N/86.20W

1 S Bauer 6.5 in 0733 AM 01/29 42.91N/85.90W

Holland 6.0 in 0600 AM 01/29 42.80N/86.12W

2 E Grand Valley 4.0 in 0740 PM 01/28 42.98N/85.83W

Holland 4.2 NW 3.0 in 0700 AM 01/29 42.82N/86.15W

...Van Buren County...

Gobles 1.0 ESE 1.0 in 0812 AM 01/29 42.36N/85.86W

Paw Paw 3.6 NNE 0.7 in 0715 AM 01/29 42.27N/85.86W

Paw Paw 2.0 NE 0.6 in 0700 AM 01/29 42.24N/85.86W

Location Snowfall Duration

(Inches) (Hours) Lat Lon

...Midland County...

2 E Midland M 7.0 16 43.62N 84.19W

...Saginaw County...

2 SW Saginaw M 6.0 16 43.40N 83.98W

8 NW Saginaw M 6.2 24 43.50N 84.06W

...Sanilac County...

2 W Peck M 6.5 16 43.26N 82.86W

...Genesee County...

Linden M 1.0 24 42.82N 83.78W

4 N Burton M 4.1 24 43.05N 83.62W

5 SW Flint M 4.6 14 42.97N 83.76W

...Huron County...

Port Austin M 4.0 24 44.04N 83.00W

5 NNW Filion M 4.4 24 43.96N 83.04W

...Lapeer County...

5 W Lapeer M 4.2 15 43.05N 83.42W

...Midland County...

4 W Midland M 5.2 13 43.62N 84.31W

...Oakland County...

4 E White Lake M 1.0 16 42.65N 83.43W

2 S Ortonville M 1.4 24 42.82N 83.44W

...Saginaw County...

5 WSW Chesaning M 5.0 24 43.17N 84.21W

...Shiawassee County...

Durand M 3.0 24 42.91N 83.99W

Owosso M 4.4 24 43.00N 84.18W

...Tuscola County...

Cass City M 4.0 24 43.60N 83.18W

M = Measured

E = Estimated

Observations are collected from a variety of sources with varying

equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers

for their dedication. Not all data listed are considered official.

